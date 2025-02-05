Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak

OAKA Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.

Yunanistan temsilcisi ise 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ligde 4. sırada bulunuyor.

Çift maç haftasında salı günü Anadolu Efes konuk ettiği Real Madrid'i 79-73 mağlup ederken, Panathinaikos AKTOR ise ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 91-90 yendi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada lacivert-beyazlı takım, Ergin Ataman'ın ekibini 93-67 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 862. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR müsabakasıyla Avrupa kupalarında 862. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 861 karşılaşmada 484 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 614. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 613 müsabakanın 327'sini kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.