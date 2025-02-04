Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanında mağlup oldu

THY EuroLeague'in 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe Beko, sahadan 91-90 mağlup ayrıldı.

2025 yılında EuroLeague'de çıktığı 6 maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos karşısında ilk yenilgisini aldı ve galibiyet serisi sona erdi. Bu sonuçla birlikte Yunan temsilcisi, sarı-lacivertlilere karşı üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

EuroLeague'de 24. maçına çıkan Fenerbahçe Beko, 8. yenilgisini alırken, Panathinaikos ise 25. maçında 15. galibiyetini hanesine yazdırdı.

SIRADAKİ RAKİP: REAL MADRID

Çift maç haftasının ikinci ayağında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Panathinaikos ise Atina'da bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i ağırlayacak. Bu mücadelede Ergin Ataman, eski takımı Anadolu Efes'e karşı sahaya çıkacak.