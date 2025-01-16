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Haberler THY EuroLeague Sarunas Jasikevicius'ten Zalgiris değerlendirmesi

Sarunas Jasikevicius'ten Zalgiris değerlendirmesi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakibin çok iyi bir savunma takımı olduğunu, Francisco ve Walker'ı kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 23:44
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Sarunas Jasikevicius'ten Zalgiris değerlendirmesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde maçla ilgili görüşlerini bildiren Jasikevicius, Zalgiris'in en iyi savunma yapan ekiplerden biri olduğunu aktardı.

Litvanya temsilcisine karşı sayı bulmanın zor olduğunu ifade eden Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Savunma stratejilerini maçtan maça, çeyrekten çeyreğe değiştirebilen bir takım. Hem savunmada hem de hücumda çok değişken bir oyun sergileyebiliyorlar. Çok sayıda şutörleri var. Genellikle aynı anda dört şutörle oynuyorlar. Bu yüzden onları nasıl savunmamız gerektiğini anlamamız ve Francisco ile Walker'ı mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışmamız gerçekten önemli."

Fenerbahçe Beko'nun deneyimli isimlerinden Dyshawn Pierre de zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ve çift maç haftasını iki galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtti.

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