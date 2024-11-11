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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i konuk ediyor

Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i konuk ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 9. hafta müsabakasında salı günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 11:40
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Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i konuk ediyor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.

Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.

İki takım EuroLeague'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.

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