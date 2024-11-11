Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i konuk ediyor

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleriyle iyi bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 6 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan 4 takımdan birisi olan Bayern Münih ise dördüncü sırada bulunuyor.

Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris maçlarından galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 5 maçlık galibiyet serisiyle üst sıralara yükseldi.

İki takım EuroLeague'de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.