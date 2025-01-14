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Haberler THY EuroLeague Paris Basketbol 88-84 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Paris Basketbol 88-84 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'in 21. hafta mücadelesinde Paris Basketbol, kendi sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 88-84 mağlup etti. İşte maçın detayları...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 00:27 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 00:36
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Paris Basketbol 88-84 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 21. hafta karşılaşmasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a deplasmanda 88-84 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, EuroLeague'de üst üste 4. yenilgisini aldı ve zorlu süreç devam etti.

Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarıda dengeli bir oyun sergileyen Anadolu Efes, özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte rakibinin etkili hücumlarına karşı koymakta zorlandı. Paris Basketbol'un savunmadaki agresif oyunu ve hücumda yüksek yüzdeyle oynayan isimleri galibiyeti getiren faktörler oldu.

Öte yandan, Paris Basketbol bu galibiyetle birlikte EuroLeague'de 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'de play-off yarışında kritik bir yara aldı.

ÇİFT MAÇ HAFTASINDA YENİ RAKİPLER

EuroLeague'in yoğun takvimi çift maç haftasıyla devam ederken, Anadolu Efes bir sonraki maçında zorlu Barcelona deplasmanına konuk olacak. Paris Basketbol ise kendi sahasında Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

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