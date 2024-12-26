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Haberler THY EuroLeague Monaco 94-75 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Monaco 94-75 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Anadolu Efes bu maçtan 94-75'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 22:20 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 23:00
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Monaco 94-75 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Dev turnuvada ligin 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Anadolu Efes rakibine 94-75'lik skorla mağlup oldu.

Bu sonucun ardından AS Monaco, 12 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes ise 8'inci kez parkeden yenilgi ile ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 14'er sayı kaydeden Jordan Loyd ve Mike James galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 14 sayıyla oynayan Dan Oturu ise mağlubiyete engel olamadı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Monaco 22-13 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Monaco 49-34 Anadolu Efes

3. Periyot sonucu: Monaco 69-54 Anadolu Efes

4. Periyot sonucu: Monaco 94-75 Anadolu Efes

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