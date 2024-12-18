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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de 16. hafta maçları devam ediyor. Anadolu Efes sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Normal sezon puan durumunda 11. sırada yer alan temsilcimiz, 9. galibiyet için parkeye çıkıyor. Anadolu Efes - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 20:25 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 20:30
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Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı sahasında ağırlıyor.

Temsilcimiz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kazanarak toplamda 9'uncu galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 0-0 Kızılyıldız

ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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