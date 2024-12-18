Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı CANLI | THY EuroLeague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı sahasında ağırlıyor.
Temsilcimiz, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kazanarak toplamda 9'uncu galibiyetini almak için parkeye çıkıyor.
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT: Anadolu Efes 0-0 Kızılyıldız
ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.