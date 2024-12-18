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Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Paris Basketbol'a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Paris Basketbol'a konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında perşembe günü Paris Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 12:04
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Fenerbahçe Beko Paris Basketbol'a konuk oluyor

Paris'te bulunan Adidas Arena'daki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde yaptığı 16 maçta 10 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ilk müsabakasında Barcelona'ya deplasmanda 90-63 mağlup oldu.

Sezona ilk 4 maçta aldığı 1 galibiyetle başlayan, ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, son 2 karşılaşmasını ise yitirdi. Fransa temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunuyor.

Taraftarı önünde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise 6 galibiyet elde ederken 2 kez kaybetti.

Çift maç haftasını Paris Basketbol ile yapacağı müsabakayla tamamlayacak Fenerbahçe Beko, mücadeleyi kazanması durumunda rakibiyle aynı galibiyet sayısına ulaşacak.

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