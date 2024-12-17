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Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlıyor

THY EuroLeague'de Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 16. haftasında çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:25
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THY EuroLeague'de Anadolu Efes Kızılyıldız'ı ağırlıyor

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon organizasyondaki 15 maçın 8'ini kazanan ve 7'sinden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 9. sırada girdi.

Lacivert-beyazlılarla aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısı bulunan Kızılyıldız ise 8. basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM 21. KEZ KARŞILAŞACAK

Anadolu Efes ile Kızılyıldız, Avrupa kupalarında 21. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 20 maçın 13'ünü lacivert-beyazlılar, 7'sini Sırbistan ekibi kazandı.

THY EuroLeague'de yapılan 16 müsabakada Anadolu Efes'in Kızılyıldız'a galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor. FIBA organizasyonlarında oynanan 4 mücadelede ise takımlar 2'şer galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 852. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 852. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 851 karşılaşmada 480 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 604. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'deki 603 maçın 323'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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