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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'nin 15. haftasında Anadolu Efes sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Aktor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 21:01
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Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor.

Temsilcilerimizden Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde Ergin Ataman'lı Panathinaikos Aktor'u konuk ediyor.

Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Yunan temsilcisi Panathinaikos Aktor ise 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-15 Panathinaikos Aktor

2. PERİYOT DEVAM EDİYOR: Anadolu Efes 34-27 Panathinaikos Aktor

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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