Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor.
Temsilcilerimizden Anadolu Efes, 15. hafta mücadelesinde Ergin Ataman'lı Panathinaikos Aktor'u konuk ediyor.
Anadolu Efes, oynadığı 14 maçta 7'şer galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.
Yunan temsilcisi Panathinaikos Aktor ise 8 galibiyet, 6 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes - Panathinaikos Aktor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI
1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-15 Panathinaikos Aktor
2. PERİYOT DEVAM EDİYOR: Anadolu Efes 34-27 Panathinaikos Aktor
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.