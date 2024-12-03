Anadolu Efes 101-90 Bayern Münih | MAÇ SONUCU - ÖZET (THY EuroLeague)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i 101-90 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Ercan Osmani ve Poirer ile etkili oldu. Bayern Münih ise Devin Booker'ın pota altındaki etkili performansıyla Anadolu Efes'in ilk periyotta farkı açmasına fırsat vermedi. Booker karşısında zorlanan lacivert-beyazlılar, Elijah Bryant'ın son saniyede attığı üçlükle ilk periyodu 27-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada Elijah Bryant'ın 2 sayılık basketiyle aradaki farkı 10'a çıkardı: 33-23. Bu basketten sonra dış atışlarla isabet bulan Almanya ekibi, Carsen Edwards'ın 15. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 3'e kadar indirdi: 37-34. Ev sahibi ekip, Booker ve Edwards'ın etkili performansına rağmen Jordan Nwora ve Daniel Oturu'nun öne çıkmasıyla soyunma odasına 56-48 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında tempoyu artıran Bayern Münih, özellikle Nicholas Weiler-Babb'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azalttı. Konuk ekip, üçüncü periyodun bitmesine 3 saniye kala Edwards'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 basketle farkı 1'e indirdi ve üçüncü çeyrek Anadolu Efes'in 74-73 üstünlüğüyle sona erdi.

Taraftar desteğini de arkasına alan Anadolu Efes, Rolands Smits ve Darius Thompson ile son periyoda hızlı başladı. Lacivert-beyazlılar, Rodrigue Beaubois'nın kritik anlardaki üç sayılık basketleriyle aradaki farkın azalmasına izin vermedi ve maçı 101-90 kazandı.

ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Çeyrek: Anadolu Efes 27-22 Bayern Münih

2. Çeyrek: Anadolu Efes 56-48 Bayern Münih

3. Çeyrek: Anadolu Efes 74-73 Bayern Münih