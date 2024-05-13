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Nigel Hayes-Davis THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'inde yer aldı

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun formasını giyen Nigel Hayes-Davis, normal sezonun en iyi 5'ine seçildi. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:56
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Nigel Hayes-Davis THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'inde yer aldı

Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague'de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi.

THY EuroLeague'de sezonun en iyi beşi açıklandı. Fenerbahçe Beko'da oynayan 29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes-Davis de normal sezonun en iyi 5'ine seçildi. Hayes-Davis'in yanı sıra kadroda Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn ve Mathias Lessort yer aldı.

Nigel Hayes-Davis, bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu. 29 yaşındaki basketbolcu, bu sezon forma giydiği 35 maçta 14.1 sayı, 4.7 ribaund, 1.7 asist, 15.9 verimlilik puanı ortalamasıyla oynadı.

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