Haberler THY EuroLeague Maccabi Tel Aviv 88-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ergin Ataman'lı Panathinaikos Maccabi'yi devirdi

Maccabi Tel Aviv 88-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ergin Ataman'lı Panathinaikos Maccabi'yi devirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 95-88 yenerek seriyi 2-2 yaptı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 23:51
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Maccabi Tel Aviv 88-95 Panathinaikos (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ergin Ataman'lı Panathinaikos Maccabi'yi devirdi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 29-26 önde geçen ev sahibi Maccabi Playtika Tel Aviv, devre arasına da 50-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili hücum eden Panathinaikos AKTOR, final periyoduna 74-69 önde girdi. Son periyoda iyi başlayan Maccabi Playtika Tel Aviv, tekrar öne geçse de mücadelenin son bölümünü daha iyi oynayan Yunanistan ekibi, karşılaşmayı 95-88 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'da Kendrick Nunn 27 ve Kostas Sloukas 20 sayıyla oynadı. Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'da oynanacak.

Serinin galibi, Dörtlü Final'de Fenerbahçe-Monaco (2-1) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

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