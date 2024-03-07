Haberler THY EuroLeague Mike James Avrupa Ligi tarihine geçti!

Mike James Avrupa Ligi tarihine geçti!

Son dakika spor haberi: Fransa ekibi Monaco'da forma giyen ABD'li basketbolcu Mike James, Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 23:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mike James Avrupa Ligi tarihine geçti!

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Monaco'nun Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 98-80 yendiği maçta 20 sayı kaydeden James, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

James, Monaco'dan önce Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan ve CSKA Moskova formaları da giydiği 10 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde 4 bin 464 sayıya ulaştı.

Bu başarıyı 271 maçta elde eden ABD'li basketbolcu, 358 karşılaşmada 4 bin 455 sayı atan eski Yunan oyuncu Vassilis Spanoulis'i geçerek organizasyon tarihinin en skorer isimleri listesinde zirveye yerleşti.

DİĞER
Yeşilçam'ın sert mizaçlı karakteri Kenan Pars ölümünün 16. yıl dönümünde anılıyor!
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye'ye geliyor
Beşiktaş'ta Omar Colley'in cezası açıklandı!
Buruk ondan vazgeçmiyor! Yeni sezonda şartlar zorlanacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes Bayern Münih'i farklı yendi!
Potada Avrupa günü
İşte Süper Loto sonuçları (7 Mart)
Süper Loto sorgulama ekranı 7 Mart Perşembe 2024
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MART 2024 | 🌒 Kötü enerjinin sizi esir almasına izin vermeyin!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Saint-Gilloise'ın yıldızı rövanşta yok! Union Saint-Gilloise'ın yıldızı rövanşta yok! 00:07
Union SG-F.Bahçe maçında sahaya meşale atıldı! Union SG-F.Bahçe maçında sahaya meşale atıldı! 23:54
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü şoku! 23:35
Mike James Avrupa Ligi tarihine geçti! Mike James Avrupa Ligi tarihine geçti! 23:31
Karabağ kaçtı Leverkusen yakaladı! Karabağ kaçtı Leverkusen yakaladı! 22:51
Roma sahasında dört dörtlük! Roma sahasında dört dörtlük! 22:41
Daha Eski
Liverpool Çekya'da gol oldu yağdı! Liverpool Çekya'da gol oldu yağdı! 22:41
Beşiktaş evinde avantajı kaptı! Beşiktaş evinde avantajı kaptı! 22:33
Al Nassr'a evinde soğuk duş! Al Nassr'a evinde soğuk duş! 22:17
Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazır! Galatasaray Çaykur Rizespor'a hazır! 22:11
Olaylı maçın cezaları açıklandı! Caner Erkin... Olaylı maçın cezaları açıklandı! Caner Erkin... 21:47
Beşiktaş'ta Omar Colley'in cezası açıklandı! Beşiktaş'ta Omar Colley'in cezası açıklandı! 21:09