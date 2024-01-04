Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko 109-74 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Beko 109-74 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'de 19. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli temsilcimiz parkeden 109-74'lük skorla galip ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 00:28
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Fenerbahçe Beko 109-74 Maccabi Tel Aviv | MAÇ SONUCU - ÖZET

EuroLeague'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe Beko, Kalnapilio Arena'da oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv'i 109-74 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe'de 21 sayı kaydeden Tyler Dorsey oldu. Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından 11 galibiyete ulaşrıken, Maccabi Tel Aviv ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

Kalnapilio Arena'da oynanan mücadeleye Fenerbahçe; Scottie Wilbekin, Nick Calathes, Nigel Hayes-Davis, Tarık Bibierovic, Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Maccabi Tel Aviv'in ilk 5'i ise Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Roman Sorkin, Bozie Colson ve Josh Nebo'dan oluştu.

Mücadeleye Sertaç Şanlı ve Wilbekin'in bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 14-11 önde geçti. Periyodun kalan dakikalarında Maccabi Tel Aviv skoru eşitledi ve ilk çeyrek 22-22 sona erdi.

İkinci periyoda Dorsey'nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, 8.55 kala farkı 9 sayıya çıkardı: 31-22. Rakibine periyodun ilk 3 dakikasında sayı izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, Papagiannis'in basketiyle farkı 13 yaptı ve Maccabi Tel Aviv mola aldı: 35-22. Hücumda ve savunmada etkili performansına devam eden Fenerbahçe, 2.50 kala Wilbekin'in 3 sayılık isabeti ile skoru 47-29'a getirerek farkı 18 yaptı. Kalan dakikalarda farkı daha da artıran Fenerbahçe, ilk yarıyı 57-31 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun ilk 4 dakikası 64-37'lik skorla geçildi. Fenerbahçe, periyodun bitimine 4.12 kala Wilbekin'in bulduğu 3 sayılık isabet ile farkı 30 yaptı: 71-41. Periyodun kalan bölümünde de istikrarlı oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 80-48 önde girdi.

Dördüncü periyoda Maccabi Tel Aviv, 3 tane 3 sayılık isabetle başladı ve Jasikevicius bitime 8.49 kala mola aldı: 82-57. Moladan iyi dönen Fenerbahçe, bitime 5 dakika kala farkı yeniden 32 yaptı: 96-64. Son bölümde farkı daha da açan Fenerbahçe, mücadeleden 109-74 galip ayrıldı.

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