Haberler THY EuroLeague Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI (Olympiakos - Anadolu Efes | Canlı Skor)

Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI (Olympiakos - Anadolu Efes | Canlı Skor)

THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Olympiakos - Anadolu Efes mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 23:32
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Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI (Olympiakos - Anadolu Efes | Canlı Skor)

THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Olympiakos - Anadolu Efes mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Kritik müsabaka S Sport ve S SportPlus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

1. PERİYOT SONUCU: OLYMPİAKOS 17-14 ANADOLU EFES

İLK YARI SONUCU: OLYMPİAKOS 33-25 ANADOLU EFES

3. PERİYOT SONUCU: OLYMPİAKOS 61-43 ANADOLU EFES

MAÇ SONUCU: OLYMPİAKOS 75-57 ANADOLU EFES

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