Olympiakos - Anadolu Efes | CANLI (Olympiakos - Anadolu Efes | Canlı Skor)

THY EuroLeague'in 5. haftasında Olympiakos ile temsilcimiz Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Olympiakos - Anadolu Efes mücadelesinin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...
OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Olympiakos - Anadolu Efes maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Kritik müsabaka S Sport ve S SportPlus'ta canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
1. PERİYOT SONUCU: OLYMPİAKOS 17-14 ANADOLU EFES
İLK YARI SONUCU: OLYMPİAKOS 33-25 ANADOLU EFES
3. PERİYOT SONUCU: OLYMPİAKOS 61-43 ANADOLU EFES
MAÇ SONUCU: OLYMPİAKOS 75-57 ANADOLU EFES