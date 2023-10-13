Valencia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
THY EuroLeague'e galibiyetle başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2. hafta maçında Valencia ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
Valencia - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
VALENCIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Valencia - Fenerbahçe Beko maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21.30 itibarıyla başladı. Bu heyecanlı karşılaşma S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot: Valencia 20 - 9 Fenerbahçe Beko
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