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Valencia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de 2. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. THY Euroleague'e galibiyetle merhaba diyen Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yine galibiyetle başlayan Valencia deplasmanında sahne alıyor. 2. hafta maçını da kayıpsız geçmek isteyen Dimitris Itoudis'in öğrencileri 2'de 2 ile yoluna devam etmek istiyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 21:26 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 21:59
Valencia - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

THY EuroLeague'e galibiyetle başlayan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 2. hafta maçında Valencia ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Valencia - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

VALENCIA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valencia - Fenerbahçe Beko maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21.30 itibarıyla başladı. Bu heyecanlı karşılaşma S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot: Valencia 20 - 9 Fenerbahçe Beko

Haberimiz güncellenmektedir...

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