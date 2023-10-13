Haberler THY EuroLeague Valencia 77 - 74 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Valencia 77 - 74 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine 77 - 74 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 23:49 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 00:07
Valencia 77 - 74 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 11 sayı geride kapatan sarı-lacivertliler rakibine oyununu kabul ettiremedi ve Valenci'ya 77- 74 mağlup olarak 2. haftada ilk yenilgisini aldı.

THY EuroLeague'e galibiyetle başlayan Dimitris Itoudis ve öğrencileri, Valencia deplasmanından umduğunu bulamadı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko 3. hafta maçında evinde Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

İspanya ekibi Valencia ise sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.

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