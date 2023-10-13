Valencia 77 - 74 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 11 sayı geride kapatan sarı-lacivertliler rakibine oyununu kabul ettiremedi ve Valenci'ya 77- 74 mağlup olarak 2. haftada ilk yenilgisini aldı.
THY EuroLeague'e galibiyetle başlayan Dimitris Itoudis ve öğrencileri, Valencia deplasmanından umduğunu bulamadı.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko 3. hafta maçında evinde Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.
İspanya ekibi Valencia ise sahasında Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.