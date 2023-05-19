Haberler THY EuroLeague Barcelona 66-78 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona 66-78 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague Dörtlü Final karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 78-66 kazanan Real Madrid, finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 22:54 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 23:06
Barcelona 66-78 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Final'in 2'nci yarı final karşılaşmasında Barcelona'yı 78-66 mağlup ederek finalde Olympiacos'un rakibi oldu.

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmaya Barcelona, Nico Laprovittola, Tomas Satoransky, Alex Abrines, Nikola Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Real Madrid'in ilk 5'i ise Nigel Williams-Goss, Adam Hanga, Dzanan Musa, Eli NDiaye ve Walter Tavares'ten oluştu.

Karşılaşmaya Tavares'i pota altında etkili kullanarak başlayan Real Madrid, ilk 4 dakikayı 10-3 önde geçti. Kenardan gelen Kalinic'in üç sayılık isabetleriyle dengeyi bulan Barcelona, Abrines'in ilk periyodun bitime 2.53 kala gelen üç sayılık isabetiyle farkı 4'e çıkardı: 15-11. Kalan bölümde Madrid ekibi Tavares ile sayılar üretince ilk periyot 18-18 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyoda savunmada etkili bir giriş yapan Barcelona, kenardan gelen iki oyuncusu Kuric ve Jokubaitis'in sayılarıyla bitime 6.13 kala skoru 27-22'ye getirdi. Kısa oyuncularından sayılar bulmaya devam eden Barcelona, periyodun son 2 dakikasına 7 sayı farkla önde girdi: 36-29. Madrid ekibi, periyodun bitimine 3 saniye kala Llull'den bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 6'ya indirdi ve ilk yarıyı Barcelona, 42-36 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda Hezonja'nın üç sayılık isabetiyle başlayan Real Madrid, Abrines ve Laprovittola'nın sayılarına engel olamayınca periyodun son 7 dakikasına 8 farklı geride girdi: 47-39. Bu dakikanın ardından kontrolü tamamen eline alan Madrid ekibi, pota altında Tavares'i etkili kullanarak farkı eritmeyi başardı. 3 dakikadan kısa bir sürede 10-0'lık seri yakalayan Madrid ekibi, 4.07 kala Musa'nın smacıyla öne geçti: 47-49. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, son periyoda 58-55 önde girdi.

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Son periyoda iki takım da skor üretmekte zorlanarak başladı. Periyodun ilk 4 dakikasında sadece Laprovittola'nın üç sayılık isabeti gelince kalan 6 dakikalık bölüme 58-58 eşitlikle girildi. Kalan bölümde Rodriguez'in hücumda devreye girmesiyle oyunun kontrolünü eline alan Madrid, son 3 dakikaya 69-61 önde girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, parkeden 78-66 galip ayrılarak finale yükseldi.

Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiacos ile Real Madrid arasındaki final karşılaşması, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmanın öncesinde ise Monaco ile Barcelona, 3'üncülük mücadelesi verecek.

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