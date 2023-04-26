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Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final Four'a kalmak için Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler seriye güzel bir başlangıç yapabilmek adına mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Olympiakos - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 22:20
Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası sürüyor.

Turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Plau-Off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Olympiakos 19-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: Olympiakos 26-29 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 21.45'te başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

HEDEF FİNAL FOUR!

Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele ediyor. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride Olympiacos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak. Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiacos kazanma başarısı gösterdi. Yunan ekibi, sahasında oynanan karşılaşmada 94-67, İstanbul'da oynanan maçta ise 93-73'ük skorla parkeden galip ayrıldı.

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