Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası sürüyor.

Turnuvada temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Plau-Off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Olympiakos 19-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT OYNANIYOR: Olympiakos 26-29 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı TSİ 21.45'te başladı. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

HEDEF FİNAL FOUR!

Normal sezonu 19 galibiyet 15 mağlubiyetle 8'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 24 galibiyet 10 mağlubiyet ile normal sezonu ilk sırada tamamlayan Yunan ekibi karşısında Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele ediyor. 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride Olympiacos, ev sahibi avantajına sahip olduğu için ilk 2 maçı kendi sahasında oynayacak. Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiacos kazanma başarısı gösterdi. Yunan ekibi, sahasında oynanan karşılaşmada 94-67, İstanbul'da oynanan maçta ise 93-73'ük skorla parkeden galip ayrıldı.