Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de kritik Türk derbisi!

THY EuroLeague'de kritik Türk derbisi!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 11:56
THY EuroLeague'de kritik Türk derbisi!

Çift maç haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine 90-75 ve Cazoo Baskonia takımına 92-69 yenilen Fenerbahçe Beko, 18 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçından 4'ünü kaybeden Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son maçında deplasmanda Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Ligde son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ama bu sezon istediği sonuçları alamayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko deplasmanından galibiyetle dönerek play-off umutlarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak.

Geçen hafta sahasında İtalyan ekipleri Olimpia Milano'yu 89-69 ve Virtus Segafredo Bologna'yı 86-67 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 16'şar galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko'ya yarın mağlup olması halinde play-off şansını yitirecek Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

REKABETTE FENERBAHÇE BEKO ÜSTÜN
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 20. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki 19 maçın 12'sinden sarı-lacivertliler galibiyetle ayrılırken, 7'sinde de Anadolu Efes istediğini aldı.

FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti. Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 88-79 kazanmıştı.

DİĞER
"Ey estetik sen nelere kadirsin" Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde! Yaptırmadığı yeri kalmadı...
Hadise alyansını taktı sosyal medya ikiye bölündü! Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalmıştı o yüzük ortalığı karıştırdı: "Alyans mı dilek yüzüğü mü?"
Transferde Arda bombası! Böyle duyurdular
G.Saray'dan yeni sezon hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sertaç Şanlı: Hedefimiz EuroLeague'i kazanmak
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP's Walkup!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Mescid-i Aksa ile ilgili ayet ve hadisler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'da Paixao dalya peşinde Altay'da Paixao dalya peşinde 11:48
Transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi Transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi 11:39
Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:32
Feyenoord-Roma eşleşmesi için flaş seyirci kararı! Feyenoord-Roma eşleşmesi için flaş seyirci kararı! 11:19
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 11:18
Sertaç Şanlı: Hedefimiz EuroLeague'i kazanmak Sertaç Şanlı: Hedefimiz EuroLeague'i kazanmak 11:17
Daha Eski
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi! 11:11
LeBron Lakers'ı galibiyete taşıdı LeBron Lakers'ı galibiyete taşıdı 11:00
Özbek'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Özbek'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 10:55
Ünlü golcü için flaş iddia! "G.Saray da istiyor ama..." Ünlü golcü için flaş iddia! "G.Saray da istiyor ama..." 10:41
Nantes - Lyon maçı saat kaçta? Nantes - Lyon maçı saat kaçta? 10:38
F.Bahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro... F.Bahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro... 10:15