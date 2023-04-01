Kanarya erteledi

THYAvrupa Ligi'nde zirve mücadelesi yapan Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında karşılaştığı Baskonia'ya 69-92 kaybedip play-off şansını son iki maça bıraktı. Kazansa son 8 takım arasına kalmayı garantileyecek olan Kanarya, ilk çeyreği 27-25 önde bitirdi. İkinci periyotta da rakibine üstünlük kuran F.Bahçe devre arasına 44-38 önde girdi. Ancak üçüncü çeyrekte planlar bozuldu. Baskonia farkı kapatıp öne geçti ve son periyoda 60-58'lik skorla gidildi. Temsilcimiz rakibine bu bölümde de yanıt veremeyince maç 69-9-2 sona erdi. Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Kanarya iddiasını Efes ve Kızılyıldız maçlarına bıraktı.