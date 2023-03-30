Haydi Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon ligde iniş çıkışlı bir grafik sergileyen lacivertbeyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet ve 16 yenilgi aldı ve 10. sırada bulunuyor. Virtus Segafredo Bologna ise 13 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan mücadeleyi 85-80 kazanmıştı.