Haberler THY EuroLeague Haydi Efes

Haydi Efes

Lacivert-beyazlı takım THY Avrupa Ligi 32. haftasında İtalyan ekibi Bologna’yı konuk edecek. Ligdeki 16. galibiyetini arayacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Haydi Efes
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında bugün İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon ligde iniş çıkışlı bir grafik sergileyen lacivertbeyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı 31 karşılaşmada 15 galibiyet ve 16 yenilgi aldı ve 10. sırada bulunuyor. Virtus Segafredo Bologna ise 13 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan mücadeleyi 85-80 kazanmıştı.
DİĞER
Son dakika haberleri: Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe’de kimse bu ayrılığı beklemiyordu…
37 yıllık değişim! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son halini görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın minik partneriydi...
İtalyan basınından Beşiktaş'a Shaarawy müjdesi!
Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti!
Real Madrid - Fenerbahçe |CANLI
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Silivri TOKİ kura sonuç, kazananlar isim listesi
Silivri TOKİ canlı çekiliş izle (30 Mart Perşembe)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler Planları belli oldu! Nisan'da Jesus için gelecekler 01:32
Nelsson sezon sonu Çizme yolcusu! Nelsson sezon sonu Çizme yolcusu! 01:23
Nicolo Zaniolo son golünü giderken atacak! Nicolo Zaniolo son golünü giderken atacak! 01:20
Cimbom'da rota yeniden Ziyech! Cimbom'da rota yeniden Ziyech! 01:08
Livakovic'in G.Saray kararı ortaya çıktı! Livakovic'in G.Saray kararı ortaya çıktı! 00:45
F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İspanya'da kaybetti! 23:55
Daha Eski
Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var Dursun Özbek: Formatı değiştirmeye çalışanlar var 23:55
F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... F.Bahçe'de Enner Valencia sevinci! Derbi öncesi... 23:55
İtalyan devinden Sacha Boey bombası! İtalyan devinden Sacha Boey bombası! 23:55
Kartal için sol bek iddiası! Kartal için sol bek iddiası! 23:55
Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek! 23:55
Sarri G.Saray'ın yıldızına talip! Sarri G.Saray'ın yıldızına talip! 23:55