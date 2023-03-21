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Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis Olimpia Milano maçını değerlendirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta erteleme maçında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 00:15
Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis Olimpia Milano maçını değerlendirdi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, O.Milano maçı sonunda açıklamalarda bulundu.

Yunan koç, "Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık" dedi.

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta erteleme maçında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerekli basketbol aklıyla oynamadık. Rakibe çok kolay pozisyonlar sağladık. Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı. Napier'i durduramadık. Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık. Onlar daha iyi oynadı. Zalgiris maçını kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise çok iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Savunmada iyi bir performans sergiledik. Oyuncularım her zaman güçlü bir şekilde geri dönebiliyorlar. Çok önemli bir galibiyet aldık. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.



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