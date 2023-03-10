Potada kritik gün

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe ve A.Efes, bugün kritik maçlara çıkacak. Maccabi deplasmanından yenilgiyle dönen 5. sıradaki F.Bahçe, S Sport Plus'tan yayınlanacak maçta 20.45'te Barcelona'yı ağırlayacak. Kızılyıldız'a kaybeden 10. A.Efes de S Sport'taki maçta 20.30'da Maccabi'yi konuk edecek.
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe ve A.Efes, bugün kritik maçlara çıkacak. Maccabi deplasmanından yenilgiyle dönen 5. sıradaki F.Bahçe, S Sport Plus'tan yayınlanacak maçta 20.45'te Barcelona'yı ağırlayacak. Kızılyıldız'a kaybeden 10. A.Efes de S Sport'taki maçta 20.30'da Maccabi'yi konuk edecek.