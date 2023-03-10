Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İtalyan temsilcisi temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 10 Mart Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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