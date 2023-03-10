Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 28. hafta maçında İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 14:55
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında İtalyan temsilcisi temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı 10 Mart Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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