Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 64-86 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes 64-86 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'deki Anadolu Efes, 28. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibine 86-64 mağlup oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 22:23 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 22:35
Anadolu Efes 64-86 Maccabi Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e 22 sayı farkla 86-64 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 3. dakikada Cohen'in üç sayılık basketiyle 8 sayı farka ulaştı: 2-10. Üstünlüğünü sürdüren misafir takım, Dibartolomeo ve Martin'in üst üste üç sayılık basketleriyle 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-25. Kalan bölümde de etkili olan Maccabi Tel Aviv, son dakikada 15 sayı farkı gördüğü periyodu 33-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle başlayan İsrail temsilcisi, Martin'in üç sayılık basketleriyle 12-0'lık seri yakalayıp, 14. dakikada farkı 25 sayıya kadar yükseltti: 20-45. Anadolu Efes, Beaubois ve M'Baye'ın isabetli atışlarıyla toparlanmaya çalışsa da soyunma odasına Maccabi Tel Aviv'in 54-33 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya Dunston ve Bryant'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, savunmada ise başarılı olamadı. Boyalı alana kolay top indiren konuk ekip, 25. dakikayı 23 sayı farkla 62-39 üstün geçti. Misafir takım final periyoduna 68-48 önde girdi.

Anadolu Efes, son periyoda iyi başladı. Özellikle savunmada ilk 5 dakikada etkili bir görüntü sergileyen lacivert-beyazlılar, hücumda da sık sık çizgiye gelerek skor üretmeyi başardı. Clyburn'ün 36. dakikadaki basketiyle lacivert-beyazlılar, farkı 12 sayıya çekti: 60-72. Brown'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Maccabi Tel Aviv, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 86-64 galip ayrıldı.

DİĞER
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar yeni doğum yapan annelere seslendi! "Kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin"
Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan’dan cesur poz! 28’lik Gülsim yakın çekim paylaşıp ortağı ateşe verdi! Cesaretini konuşturup...
Jesus'tan olay açıklama! "Çok acı çektim"
Giresun'da kazanan çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv | CANLI
F.Bahçe Beko - Barcelona | CANLI
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
ALES geç başvuru ekranı, ücreti, tarihi 2023
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giresun'da kazanan çıkmadı! Giresun'da kazanan çıkmadı! 21:59
G.Saray Kasımpaşa maçına hazır! G.Saray Kasımpaşa maçına hazır! 21:09
Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi başladı! Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi başladı! 20:40
Arda Turan'dan anlamlı davranış! Arda Turan'dan anlamlı davranış! 20:37
"Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapacağız" "Depremzedeler için 250 konut ve 10 okul yapacağız" 20:35
Göztepe evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Göztepe evinde Pendikspor'u ağırlayacak. 20:04
Daha Eski
G.Saray'a Morutan'dan piyango! G.Saray'a Morutan'dan piyango! 19:55
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv | CANLI Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv | CANLI 18:57
Halkbank set vermedi! Halkbank set vermedi! 18:51
Halkbank deplasmanda kazandı! Halkbank deplasmanda kazandı! 18:48
Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i Cimbom 3 puan peşinde! İşte Buruk'un Kasımpaşa maçı 11'i 18:42
Halil Altıntop'a Bayern Münih'ten görev! Halil Altıntop'a Bayern Münih'ten görev! 18:20