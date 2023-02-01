Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes 80 - 70 Zalgiris Kaunas (Maç sonucu ÖZET İZLE)

Anadolu Efes 80 - 70 Zalgiris Kaunas (Maç sonucu ÖZET İZLE)

THY EuroLeague 22. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaştı. Mavi beyazlı temsilcimiz mücadeleden 80 - 70 galip ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 21:00 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 22:30
Anadolu Efes 80 - 70 Zalgiris Kaunas (Maç sonucu ÖZET İZLE)

EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Saat 20.30'da başlayan mücadelede mavi beyazlı temsilcimiz rakibini 80 - 70'lik skorla mağlup etti.

1. PERİYOR SONUCU: Anadolu Efes 16 - 16 Zalgiris Kaunas
2. PERİYOR SONUCU: Anadolu Efes 38 - 28 Zalgiris Kaunas
3. PERİYOR SONUCU: Anadolu Efes 55 - 49 Zalgiris Kaunas
4. PERİYOR SONUCU: Anadolu Efes 80 - 70 Zalgiris Kaunas

Bu sonucun ardından, 22. hafta sonunda THY EuroLeague'de 11. sırada yer alan Anadolu Efes'in 10 galibiyet 11 mağlubiyeti bulunuyor. 6. sıradaki Zalgiris Kaunas'ın ise 12 galibiyet 9 mağlubiyeti var.

Anadolu Efes, 23. hafta maçında 3 Şubat Cuma günü Olympiakos deplasmanına çıkacak; Zalgiris Kaunas ise aynı gün sahasında Partizan'ı konuk edecek.

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