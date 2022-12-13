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Potada şov vakti!

F.Bahçe THY Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile kapışacak Daçka da Şampiyonlar Ligi’nde Bakken’e konuk olacak

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 06:50
Potada şov vakti!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında bugün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Olympiakos ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı da FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Danimarka'nın Bakken Bears ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Aarhus Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Darüşşafaka, dört takımın yer aldığı grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunuyor. Ayrıca Darüşşafaka, rakibi ile İstanbul'da oynadığı maçı 80-66 kazanmıştı.

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