Haberler THY EuroLeague Ergin Ataman: Önemli bir zafer elde ettik

Ergin Ataman: Önemli bir zafer elde ettik

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında 82-71 kazandıkları Olympiakos maçının ikinci yarısında sergiledikleri iyi performansla önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 23:00
Ergin Ataman: Önemli bir zafer elde ettik

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "Önemli bir zafer elde ettik. Maça iyi başlayamadık. Top kayıplarıyla oyunun kontrolünü rakibe verdik. Topu iyi paylaşamadık. Hücumda sorun yaşadık. Her şeye rağmen ilk yarıda iyi savunma yaptık. Soyunma odasında agresifliği artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda daha kontrollüydük. Hücumlarımızı yarı saha hücumlarına çevirdik. Set hücumları yaptık. Beaubois, Micic, Clyburn ile sayılar bularak güvenimiz yerine geldi ve üstünlüğü ele geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Soyunma odasına 8 sayı dezavantajla girmelerine rağmen panik yapmadıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Devre arasında kontrolü ele geçirmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda daha iyi hücum yaptık. Simon'un forma emekliliği nedeniyle burada olması da bize moral sağladı. Birlikte önemli başarılara imza attık. M'Baye hasta olduğu için ondan faydalanamadık. Taylor'dan da savunmada iyi katkı aldık ve sonunda iyi bir galibiyet aldık." şeklinde konuştu.

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