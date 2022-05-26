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En büyük kupa Külliye'de

THY Euroleague finalinde Real Madrid’i yenerek şampiyon olan temsilcimiz, kupayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın huzuruna çıkardı. Başkan Erdoğan, Anadolu Efes yönetimini, koç Ergin Ataman'ı ve Avrupa şampiyonu oyuncuları tebrik etti. Üstün başarılarının devamını diledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
En büyük kupa Külliye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague'de art arda 2. defa şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu. Külliye'deki buluşma bir hayli keyifli geçti. Spora her zaman büyük destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanyol ekibi Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes camiasını tebrik etti.

KUPALARIN DEVAMINI DİLEDİ

Külliye'deki buluşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes ve Avrupa'da mücadele edecek tüm Türk takımlarının gelecek sezonlarda da başarılı sonuçlar almasını diledi. Başkan Erdoğan, Anadolu Efes ile birlikte Milli Takım'ı da çalıştıracak olan koç Ergin Ataman'a bu görevinde de başarılar diledi. Avrupa şampiyonu olan lacivert-beyazlı oyuncuları da tek tek tebrik eden Başkan Erdoğan bu zaferlerin ülkemiz için çok değerli olduğunu kaydetti.

MİLLİ TAKIM İLE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Anadolu Efes ile birlikte Milli Takım'ı da çalıştıracak olan Ergin Ataman yine iddialı konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Anadolu Efes'te oyuncularım tarih yazdı. İki defa üst üste Euroleague şampiyonluğunu kazandılar" dedi. Ataman, Milli Takım ile de Avrupa şampiyonluğu yaşamak istediğini belirtti. Usta antrenör şunları söyledi: "İyi bir Milli Takımımız var. Benim olduğum yerde tek hedef kupa olur. Kulüpler düzeyinde elde ettiğimiz bu büyük başarıları, Milli Takımımızla taçlandırmayı çok istiyoruz"

GAZİLERE GİTTİLER

Avrupa'da üst üste 2. defa şampiyon olan Anadolu Efes, Ankara'da gazileri de ziyaret etti. Kaptan Doğuş Balbay, kazandıkları kupayı gazilere getirmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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