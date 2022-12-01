Anadolu Efes - Olympiakos maçı CANLI | THY EuroLeague

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor.

Son haftalarda çıkışa geçen Lacivert-beyazlılar Sinan Erdem Spor Salonu'nda kazanmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR



2. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 33-41 OLYMPIAKOS



1. PERİYOT SONUCU: ANADOLU EFES 13-18 OLYMPIAKOS

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes - Olympiakos maçı 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

ANADOLU EFES 7. SIRADA

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son maçında evinde Barcelona'yı mağlup ederek moral buldu. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Konuk takım Olympiakos ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 778. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 778. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 777 karşılaşmada 443 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 530. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 529 mücadelenin 286'sını kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.