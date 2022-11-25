Efes 3’te 3 peşinde

THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında geçen sezonun şampiyonları kozlarını paylaşacak. Son iki sezonun şampiyonu olan temsilcimiz Anadolu Efes, Eurocup finalinde Bursaspor'u yenerek kupayı kazanan İtalyan ekibi V.Bologna'ya konuk olacak. Saat 22.30'da başlayacak olan V.Bologna-A. Efes karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Sezona kötü başlayan lacivert-beyazlılar, son 2 haftada zorlu maçları kazanarak çıkış yakaladı.

ÖNCE BARCELONA



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 9 maçta 4 galibiyet aldı ve 9. sırada bulunuyor. Temsilcimiz, 96-86'lık Barcelona galibiyeti sonrasında bir diğer İtalyan ekibi Olimpia Milan'ı da deplasmanda 80-51'lik skorla hüsrana uğrattı. Yunanistan'da Panathinaikos'a uzatmalarda mağlup olan İtalyan ekibi ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 10. sırada yer alıyor.



Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 777. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 776 karşılaşmada 442 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.