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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY Euroleague tüm heyecanıyla devam ediyor. Liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçında deplasmanda Olimpia Milano'ya konuk oluyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 22:30 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 23:20
Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. 8 galibiyetle liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko zorlu deplasmandan galip gelerek liderliğini sağlama almak istiyor. Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 21-15 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU Olimpia Milano 37-32 Fenerbahçe Beko

OLIMPIA MILANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı 22.30'da başladı ve müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

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