Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan fırtınası 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. 8 galibiyetle liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko zorlu deplasmandan galip gelerek liderliğini sağlama almak istiyor. Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Olimpia Milano 21-15 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU Olimpia Milano 37-32 Fenerbahçe Beko

OLIMPIA MILANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı 22.30'da başladı ve müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.