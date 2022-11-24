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THY EuroLeague'de Anadolu Efes Virtus Bologna deplasmanında

THY EuroLeague'in 10. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes cuma günü deplasmanda İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile kozlarını paylaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:21 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:43
THY EuroLeague'de Anadolu Efes Virtus Bologna deplasmanında

THY EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, cuma günü deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek.

Paladozza Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, son iki maçını kazanarak moral buldu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 9 maçta yaşadığı 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 10. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 777. MAÇ

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 777. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 776 karşılaşmada 442 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

THY EuroLeague'inde ise 529. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 528 mücadelenin 285'ini kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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