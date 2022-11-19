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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Vezenkov oldu

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si belli oldu. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 43 verimlilik puanına ulaşan Vezenkov, haftanın en değerlisi oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 16:09
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Vezenkov oldu

Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 8. hafta karşılaşmalarında 43 verimlilik puanına ulaşan Vezenkov, bu sezon 3'üncü, kariyerinde 7. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

27 yaşındaki oyuncu, takımının 82-71 galip ayrıldığı Bayern Münih deplasmanında 7'de 4 saha içi ve 10'da 10 serbest atış isabetiyle 20 sayı kaydetmesinin yanı sıra 13 ribaunt, 4 asist üretti.


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