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Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes, 8. hafta maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 14:20
Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Barcelona maçı 17 Kasım Perşembe saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 7 maçın 2'sini kazanırken, 5'inde mağlup oldu. Barcelona ise yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 775. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 774 karşılaşmada 440 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 527. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 526 mücadelenin 283'ünü kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

36 KARŞILAŞMA, 12 GALİBİYET

İki ekip 2000'den bu yana THY Avrupa Ligi'nde 37. kez birbirine rakip olacak. Anadolu Efes ile Barcelona arasında daha önce yapılan 36 karşılaşmanın 12'sini lacivert-beyazlılar, 14'ünü İspanyol ekibi kazandı.

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