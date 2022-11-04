Barcelona - Fenerbahçe Beko: 81-80 | (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague 6. hafta heyecanıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'da Barcelona ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler ilk 5 maçından galibiyetle ayrılırken EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini Katalan ekibi karşısında aldı. Kanarya, sahadan 81-80'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 7. hafta sahasında Kızılyıldız'ı ağılayacak. Barcelona ise Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Barcelona 39-36 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Barcelona 62-49 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko