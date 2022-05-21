Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Şampiyon olacağız dedik olduk!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Şampiyon olacağız dedik olduk!

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, tarihi şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, "Bu tarih! Üst üste iki kez şampiyon olduk! Şimdi Türkçe konuşacağım. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım yüreğini ay yıldız için feda eden, bizlerle yüreği atan tüm Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik şampiyon olduk. Tarih yazdık. Hepsi bu. Türk halkı işte bu!" dedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:19
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Şampiyon olacağız dedik olduk!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Ergin Ataman bu zaferle birlikte Avrupa'da beşinci şampiyonluğunu yaşadı.

"BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

Mücadelenin ardından global yayına konuşan Ergin Ataman "Bu tarih! Üst üste iki kez şampiyon olduk! Şimdi Türkçe konuşacağım. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım yüreğini ay yıldız için feda eden, bizlerle yüreği atan tüm Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik şampiyon olduk. Tarih yazdık. Hepsi bu. Türk halkı işte bu!" ifadelerini kullandı.

Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası, Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası ve Anadolu Efes ile 2021'de Avrupa Ligi şampiyonlukları elde etmişti.

SEKİZ BAŞANTRENÖRDEN BİRİ

Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan 8. başantrenör oldu.

Bu organizasyonda Aleksander Gomelskiy (ASK Riga 1958, 1959, 1960), Pedro Ferrandiz (Real Madrid 1967, 1968), Aleksandar Nikolic (Varese 1972, 1973), Sandro Gamba (Varese 1975, 1976), Bozidar Maljkovic (Split 1989, 1990), Zeljko Obradovic (Joventut 1994, Real Madrid 1995) ve Pini Gershon (Maccabi Tel Aviv 2004, 2005) art arda şampiyonluklar yaşamıştı.

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