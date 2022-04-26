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Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan play-off çeyrek final serisi üçüncü maçıyla sürüyor. Play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 20:30 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 21:45
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Olimpia Milano'yu konuk ediyor. Nefes kesen mücadelenin canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

Anadolu Efes 52-47 Olimpia Milano (3. PERİYOT OYNANIYOR)

Anadolu Efes 42-35 Olimpia Milano (İLK YARI SONUCU)

Anadolu Efes 25-17 Olimpia Milano (1. PERİYOT SONUCU)

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

SERİDE DURUM 1-1

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Final-Four'a yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı. Bu serinin kazananı, Final-Four'da Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AVRUPA'DA 764. MAÇ

Anadolu Efes, Olimpia Milano müsabakasıyla Avrupa kupalarında 764. maçına çıktı. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa organizasyonlarında çıktığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 516. maçını oynuyor. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda çıktığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet elde etti, 238 kez rakiplerine mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 37. RANDEVU

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Avrupa kupalarında 37. kez karşı karşıya geldi. Avrupa organizasyonlarında iki takım arasında yapılan 36 maçın 22'sini lacivert-beyazlı ekip, 14'ünü ise Olimpia Milano kazandı.

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