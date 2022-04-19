Olimpa Milano - Anadolu Efes: 48-64 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines Euroleague Play-Off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olimpia Milano'yu 64-48 yenerek seride 1-0 öne geçti. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri olurken, ev sahibi ekipte ise Nicolo Melli 10 sayı kaydetti. 3 galibiyet alan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği olan seride 2'nci maç, 21 Nisan Perşembe günü Olimpia Milano'nun ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Carlos Juan Garcia, Damir Javor

OLİMPİA MİLANO: Delaney 1, Shields 8, Grant, Melli 10, Tarczewski, Rodriguez 2, Ricci, Hall 8, Dainels 8, Alviti, Hines 2, Bentil 9

ANADOLU EFES: Larkin 16, Micic 16, Anderson 4, Moerman 3, Dunston 9, Beaubois 1, Singleton 7, Bryant 3, Pleiss 5, Simon

1'İNCİ PERİYOT: 16-11

İLK YARI: 26-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 34-46