Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ile lider Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 16:58
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko, THY Eurolegue'in lideri İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20:45'da beIN SPORTS 3'te, canlı yayınlanacak.

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