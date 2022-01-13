Barcelona - Anadolu Efes 82-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oldu. Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşma Barcelona'nın 82-77'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Efes 10. mağlubiyetini, lider Barcelona ise 16. galibiyetini aldı.

Aldığı iki teknik faul sonrası 3. periyotun başında ihraç edilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona taraftarlarına dönerek, 'Kupayı ben kazandım' dedi. İspanyol seyirciler, Ataman'a tepki gösterirken oyun tecrübeli basketbol adamın sahadan çıkması sonrası devam etti.

Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı da temsilcimiz, uzatma dakikaları sonucunda 93-95 kaybetmişti.

Barcelona 19 - 17 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Barcelona 40 - 41 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Barcelona 61 - 56 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Barcelona 82 - 77 Anadolu Efes | Maç Sonucu