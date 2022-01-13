Haberler THY EuroLeague Barcelona - Anadolu Efes 82-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona - Anadolu Efes 82-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 82-77 kazanan ev sahibi ekip 15. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Temsilcimiz Anadolu Efes ise 9 galibiyetle 8. sırada kaldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 01:05 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 01:20
Barcelona - Anadolu Efes 82-77 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Anadolu Efes, Barcelona'ya konuk oldu. Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşma Barcelona'nın 82-77'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Efes 10. mağlubiyetini, lider Barcelona ise 16. galibiyetini aldı.

Aldığı iki teknik faul sonrası 3. periyotun başında ihraç edilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona taraftarlarına dönerek, 'Kupayı ben kazandım' dedi. İspanyol seyirciler, Ataman'a tepki gösterirken oyun tecrübeli basketbol adamın sahadan çıkması sonrası devam etti.

Ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı da temsilcimiz, uzatma dakikaları sonucunda 93-95 kaybetmişti.

Barcelona 19 - 17 Anadolu Efes | 1. Çeyrek Sonucu

Barcelona 40 - 41 Anadolu Efes | İlk Yarı Sonucu

Barcelona 61 - 56 Anadolu Efes | 3. Çeyrek Sonucu

Barcelona 82 - 77 Anadolu Efes | Maç Sonucu

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