Haberler THY EuroLeague Barcelona - Anadolu Efes maçına Ergin Ataman damga vurdu! 'Kupayı ben kazandım' hareketi...

Barcelona - Anadolu Efes maçına Ergin Ataman damga vurdu! 'Kupayı ben kazandım' hareketi...

THY EuroLeague'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Aldığı iki teknik faul sonrası ihraç edilen Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, salondan çıkarken Barcelona taraftarlarına elleriyle 'Kupayı ben kazandım' işareti yaptı. İşte o anlar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 00:53
Barcelona - Anadolu Efes maçına Ergin Ataman damga vurdu! 'Kupayı ben kazandım' hareketi...

THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelirken Ergin Ataman oyundan atıldı.

Üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve benche oturdu.

Hakemlerin oyundan çıkması için ısrarlı tavırları sonrası saha dışına doğru yönelen Ataman'a Barcelona taraftarı tepki gösterdi.

Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp 'Kupayı ben kazandım' diyerek karşılık verdi ve soyunma odasına yöneldi.

Anadolu Efes geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu.

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