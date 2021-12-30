UNICS Kazan 75-67 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi UNICS Kazan'a konuk oldu.

Lacivert-beyazlılar, rakibine 75-67'lik skorla yenilerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

1. PERİYOT SONUCU: UNICS Kazan 24-17 Anadolu Efes

2. PERİYOT SONUCU: UNICS Kazan 42-38 Anadolu Efes

3. PERİYOT SONUCU: UNICS Kazan 57-49 Anadolu Efes

AVRUPA KUPALARINDA 745. RANDEVU

Anadolu Efes, UNICS Kazan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 745. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 745. karşılaşmada 424 galibiyet ve 321 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 497. maçını oynadı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, UNICS Kazan yenilgisiyle 230. mağlubiyetini aldı.