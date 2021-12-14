Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 15. hafta maçında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetiyor.



MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE BEKO 90-79 MACCABİ TEL AVİV

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 13. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Organizasyonda 7'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Maccabi Tel Aviv ise averajla 8. basamakta yer alıyor. İsrail ekibi, turnuvada oynadığı son 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Playtika'yı konuk ettiği mücadele 20.45'te başladı. Zorlu müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.