Anadolu Efes Unics Kazan 71-68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yendi.

Sezonun ilk 4 maçını yitiren Anadolu Efes, maçın başında basit top kayıpları yaptı ve 5. dakikada 12-8 geriye düştü. Boyalı alanı kapatamayan lacivert-beyazlı ekip, Pleiss'ın basketleriyle oyuna tutunmaya çalıştıysa da ilk çeyreği 22-18 geride geçti.

Maçın ikinci periyoduna alan savunmasıyla başlayan Anadolu Efes, rakibin boyalı alanda rahat sayı üretmesine engel oldu. Maçtaki ilk 3 sayılık basketini Larkin ile bulan ev sahibi takım, 13. dakikada 23-22 ile skoru lehine çevirdi. UNICS Kazan'ın alan savunmasına dönmesiyle zorlanan Anadolu Efes, Hezonja'nın üç sayılık basketine engel olamayınca 17. dakikada 8 sayı geriye düştü: 25-33. Rus ekibi, 8 üç sayılık atışın beşini sayıya çevirirken, Anadolu Efes aynı şekilde bulduğu fırsatların birini değerlendirebildi ve soyunma odasına 37-32 geride gitti.

İkinci yarıya iyi savunmayla başlayan ve 3 dakika sayı yemeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın pota altında bulduğu basketle 23. dakikada 38-37 öne geçti. Alan savunmasına karşın Canaan'ın üç sayılık basketlerine engel olamayan lacivert-beyazlı takım, 29. dakikada 51-44 geriye düşerken, üçüncü periyodu da 51-47 geride tamamladı.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren ve taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 54-53. Maçın 35. dakikası 56-56 beraberlikle geçilirken son bölümde pota altını daha çok zorlayan Anadolu Efes, Bryant'ın basketiyle 28. dakikada 6 sayılık üstünlük (64-58) yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Moerman ile bulduğu sayılarla karşılaşmayı 71-68 kazandı.

Sezonun ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamlayan geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanı farkındalığını artırmak amacıyla pembe top ile yapıldı.