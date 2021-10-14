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Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Avrupa Ligi

THY Euroleague'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet ile yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Unics Kazan'ı yenerek yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:30
Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Fenerbahçe Euroleague maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Avrupa Ligi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Rusya temsilcisi Unics Kazan ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - UNICS KAZAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı 14 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma heyecanla bekleniyor. Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.

UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.

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