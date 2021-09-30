THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. İki takım da Madrid'deki WiZink Center'da yapılan maçı kazanmak için parkeye çıktı.



REAL MADRID - ANADOLU EFES | CANLI SKOR



İLK PERİYOT OYNANIYOR

Real Madrid Anadolu Efes 12-2

REAL MADRID-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

TSİ 21.45'te başlayan Real Madrid - Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon şampiyonluğa ulaşan lacivert-beyazlı ekip, yeni sezonu İspanya deplasmanında açtı. Kadrosunu büyük oranda koruyan lacivert-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında THY Avrupa Ligi'ni en çok kazanan (10) ekip olan Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor.