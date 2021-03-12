Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Zalgiris 89-62 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

89-62 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz , 29. hafta maçında 'nın takımını konuk etti. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı 89-62 kazanan lacivert-beyazlılar önemli bir galibiyet aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:29
Anadolu Efes Zalgiris 89-62 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

29. hafta maçında , konuk ettiği temsilcisi 'i 27 sayı farkla 89-62 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Bir maçı eksik lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 18. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 14. kez mağlup oldu. Mücadeleye takım halinde oyunun iki yönünde iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk çeyreği 26-12 önde bitirdi.

Anadolu Efes, Zalgiris karşısında ikinci periyoda üç sayılık basketlerle başladı. Micic ve Larkin'le etkili olan ev sahibi, 15. dakikayı 20 sayı farkla geçti: 38-18. Rakibine kolay şansı vermeyen Anadolu Efes, ribauntlarda da üstün bir performans sergiledi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle devreyi 49-28 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 28 sayılık (76-48) farkla önde gitti. Son çeyrekte farkı koruyan Anadolu Efes, maçı da 89-62 kazandı.

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